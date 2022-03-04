Опубліковані фото найбільшого вантажного літака в світі після атаки окупантів РФ.

Ось так зараз виглядає розбита окупантами Українська "Мрія" - найбільший вантажний літак у світі.

Фото публікує Telegram-канал"Останній Блокпост".

Літак атакували 24 лютого - у перший день російського військового вторгнення в Україну. За даними порталу Flight Radar, після 5 лютого повітряне судно знаходилося на аеродромі Гостомеля і з того часу нікуди не літало.

Зазначимо, АН-225 "Мрія" - найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським конструкторним бюро імені Антонова. "Мрія" активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020 року літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що кореспондент зняв, як виглядають внутрішні відсіки відомого українського транспортника "мрія".

Вас також можуть зацікавити новини: