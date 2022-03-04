За інформацією голови Київської ОДА, з Бучанського району готують евакуацію людей.

Найбільш небезпечні напрямки на сьогодні на Київщині - це Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, а також північ Вишгородського району.

Про це повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у зведенні щодо оперативної ситуації в області.

Він зазначив, що ситуація в області залишається напруженою.

"Бучанський район. Cитуація під контролем, але напружена. Макарів знаходиться під постійним обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель – вночі велися бої. Ворог розташував техніку вздовж Немішаєвської громади, Михайлівської Рубіжівки, сіл Мила та Бузова. Зараз у районі готуються до евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги", - розповів він.

У Бориспільському районі усі громади знаходяться під контролем. Комунальні служби та об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі. Укріплюються кордони району.

У Фастівському районі усі 9 громад під контролем. У селі Бишів у результаті вибуху є 4 поранених та одна людина загинула. Причини вибуху встановлюються. У районі триває відпрацювання диверсантів загарбників. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, послуги населенню надаються в повному обсязі.

У Білоцерківському районі ситуація залишається контрольована. Вночі обстрілів не було, йде протидія диверсантам. Перебоїв із подачею електроенергії, води та газу не зафіксовано. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Активізувався волонтерський рух для надання допомоги військовим та населенню.

"Вишгородський район. Ситуація напружена, але контрольована. Північ району залишається окупованим ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Йде постійне перегрупування сил загарбника. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. До захопленого Димера змогли передати медикаменти для місцевої лікарні та населення", - повідомив Кулеба.

За даними КОДА, у Броварському районі зафіксовано пересування ворожої техніки на півночі та південному сході району. На територію Баришівської громади зайшла ворожа техніка. Внаслідок вчорашніх обстрілів у с. Русанів, Великодимерської громади зруйновано близько 20-ти приватних житлових будинків. У населеному пункті також відсутнє електро-, газопостачання та зв'язок. 3 березня спільними зусиллями Броварської районної військової адміністрації та Великодимерської громади проводилася евакуація населення с. Русанів. У деяких населених пунктах району відсутнє енергопостачання та вода. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, послуги населенню надаються в повному обсязі.

"В Обухівському районі ситуація контрольована, усі територіальні громади під контролем. Триває робота з відновлення пошкодженої інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню", - сказав Кулеба.

За його словами, загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини триває боротьба з диверсійними групами.

Влада області займається доставкою гуманітарної допомоги у громади, які її потребують.

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