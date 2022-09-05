У зв'язку з незадовільними результатами в проведенні "спеціальної воєнної операції" звільнені із ЗС РФ 4 генерали.
Про це пише журналіст Роман Цимбалюк.
"У зв'язку з незадовільними результатами в проведенні "спеціальної воєнної операції" звільнені із ЗС РФ наступні генерали:
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- генерал-лейтенант Андрій Сичовий - з посади командувача Західного військового округу;
- генерал-лейтенант Владислав Єршов - з посади командувача 6 загальновійськової армії Західного військового округу;
- генерал-майор В'ячеслав Гуров - з посади командувача 1 танкової армії Західного військового округу;
- генерал-лейтенант Яків Рязанцев – з посади командувача 49 загальновійськової армії Південного військового округу", - написав Цимбалюк.
Нагадаємо, що українські воїни за минулу добу ліквідували ще 300 окупантів. Втрати РФ все ближче до "червоної лінії". Вже незабаром ЗСУ "відкобзонять" 50 тисяч окупантів.