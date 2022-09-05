Також уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі.

За добу українські військовослужбовці ліквідували 104 загарбників та багато ворожої техніки на півдні країни.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, українська авіація завдала 21 удар по російських позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах.

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Відзначається, що ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості, а переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.

Результати бойового дня складають: 104 загарбника, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", а також безпілотний розвідник "Елерон-10".

Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригадиберегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

Раніше радник Офіса президента Олексій Арестович заявив, що про успіхи контрнаступу ЗСУ говорити рано, але по ходу боїв видно, що "надії Путіна на Херсонському напрямку не виправдалися".

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