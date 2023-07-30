Втрати ворога розкрив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За тиждень з 24 по 30 липня Силами оборони України знищено близько 3 тисяч 740 військових особового складу армії російських окупантів.

Про це перший заступник Міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Telegram. Також знищено 494 одиниці озброєння та військової техніки загарбників.

Йдеться про 54 танки, 73 бойових броньованих машини, 137 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 8 установок протиповітряної оборони, 103 одиниці автотехніки та 15 одиниць спецтехніки.

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"Окрім цього нашими захисниками збито 1 гелікоптер, 49 ворожих ракет та 53 БпЛА", - зазначив Павлюк.

Зранку Генштаб уточнив поточні втрати РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 липня 2023 року орієнтовно склали 245 тисяч 700 ліквідованих осіб, у тому числі 480 осіб за минулу добу.

Сьогодні, 30 липня, заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони України знищили 44 російських загарбників на Бахмутському напрямку і 35 - на Лимано-Куп'янському.

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