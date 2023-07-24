Протягом тижня також ліквідовано понад 100 ворожих танків і броньовиків, а також понад 130 артилерійських систем.

Впродовж минулого тижня українські військові знищили ще понад 3,6 тис. російських окупантів та понад 240 ворожих танків, броньованих машин і одиниць артилерії.

Як повідомляє Military Media Center, з 18 липня по 24 липня ліквідовано ще 3 тис. 610 російських військових (умовно 7 батальйонів).

Крім того, за тиждень на металобрухт вдалося відправити ще 43 ворожі танки (умовно 4 танкові роти), 67 бойових броньованих машин (умовно 2 мотострілецьких батальйони), 133 артилерійські системи (умовно 7 артилерійських дивізіонів) та 34 ракети.

Відео дня

У медіацентрі уточнили, що один батальйон - це приблизно 500 людей, танкова рота - 10 танків, мотострілецький батальйон - 34 машини, артилерійський дивізіон - 18 гармат.

Втрати Росії у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, лише минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували близько 660 російських окупантів. Загальні ж бойові втрати російських терористичних військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення становлять понад 242,6 тис. осіб.

Крім того, з 24 лютого 2022 року Росія втратила у війні з Україною майже 32 тисячі одиниць своєї техніки та різноманітного озброєння.

Зокрема, йдеться про понад 4,1 тис. танків, понад 8,1 тис. бойових броньованих машин, майже 4,7 тис. артилерійських систем, а також 315 літаків та 310 гелікоптерів.

Вас також можуть зацікавити новини: