Зазначається, що українські військові перетворили на купу металобрухту 11 російських танків.

Українські захисники продовжують невтомно очищати нашу країну від російських окупантів. З кожним днем кількість ліквідованих росіян збільшується на сотні.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати армії РФ з 2 лютого 2022 року по 24 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 242620 (+660) осіб ліквідовано

танків - 4162 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин - 8118 (+13);

артилерійських систем - 4675 (+17);

РСЗВ - 697;

засоби ППО - 452 (+1);

літаків / вертольотів - 315/310;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3963 (+5);

крилаті ракети ‒ 1307 (+9);

кораблі / катери - 18;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7182 (+10);

спеціальна техніка - 698 (+2).

Ситуація на фронті станом на 24 липня 2023 року - дані аналітиків

Експерти Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ протягом останньої доби продовжували контрнаступ щонайменше на трьох напрямках. Українські військові мають певні успіхи.

Відео дня

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна звільнила вже близько 53% території, яка була захоплена окупантами з лютого 2022 року.

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