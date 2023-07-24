Українські захисники продовжують невтомно очищати нашу країну від російських окупантів. З кожним днем кількість ліквідованих росіян збільшується на сотні.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати армії РФ з 2 лютого 2022 року по 24 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 242620 (+660) осіб ліквідовано
- танків - 4162 (+11) одиниць;
- бойових броньованих машин - 8118 (+13);
- артилерійських систем - 4675 (+17);
- РСЗВ - 697;
- засоби ППО - 452 (+1);
- літаків / вертольотів - 315/310;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3963 (+5);
- крилаті ракети ‒ 1307 (+9);
- кораблі / катери - 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7182 (+10);
- спеціальна техніка - 698 (+2).
Ситуація на фронті станом на 24 липня 2023 року - дані аналітиків
Експерти Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ протягом останньої доби продовжували контрнаступ щонайменше на трьох напрямках. Українські військові мають певні успіхи.
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Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна звільнила вже близько 53% території, яка була захоплена окупантами з лютого 2022 року.