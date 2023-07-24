ЗСУ ліквідували ще 660 окупантів за добу / фото АрміяInform

Українські захисники продовжують невтомно очищати нашу країну від російських окупантів. З кожним днем кількість ліквідованих росіян збільшується на сотні.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати армії РФ з 2 лютого 2022 року по 24 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 242620 (+660) осіб ліквідовано
  • танків - 4162 (+11) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 8118 (+13);
  • артилерійських систем - 4675 (+17);
  • РСЗВ - 697;
  • засоби ППО - 452 (+1);
  • літаків / вертольотів - 315/310;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3963 (+5);
  • крилаті ракети ‒ 1307 (+9);
  • кораблі / катери - 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7182 (+10);
  • спеціальна техніка - 698 (+2).

Ситуація на фронті станом на 24 липня 2023 року - дані аналітиків

Експерти Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ протягом останньої доби продовжували контрнаступ щонайменше на трьох напрямках. Українські військові мають певні успіхи. 

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Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна звільнила вже близько 53% території, яка була захоплена окупантами з лютого 2022 року.

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