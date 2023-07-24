Штурм для окупантів був безуспішний.

Воїни-нацгвардійці на Лиманському напрямку знищили три новенькі російські танки Т-90-М "Прорив".

Про це повідомляє Нацгвардія України у Facebook. При цьому жартують, що "Прориви" не прорвались через позиції нацгвардійців.

В повідомленні сказано, що на Лиманському напрямку ворог намагався штурмувати позиції військовослужбовців НГУ.

"Зазнавши поразки штурмовики відійшли, але згодом їм на допомогу виїхала, так звана, "гордість" російського танкобудування – новенькі Т-90-М. Втім випробування лиманськими лісами і нашою обороною ворожа броня не пройшла", - сказано в повідомленні.

В Нацгвардії повідомили, що ворожі танки наїхали на міни і не змогли далі рухатись. Вони були знищені остаточно нацгвардійцями з протитанкової зброї.

Офіцер Нацгвардії з позивним "Фізрук" пожартував, що на цьому весь прорив окупантів закінчився. Він розповів, що наші бійці перед позиціями проводять мінування силами інженерно-саперних груп, дистанційне мінування спеціально призначеними для цього снарядами.

"Ми "роззуваємо" танки - спочатку вживаємо заходи, щоб він не міг рухатися, а потім ми працюємо всіма засобами, щоб знищити танк", - наголосив "Фізрук".

Танк Т-90М "Прорив"

Як повідомляв УНІАН, гордість РФ, танк Т-90М "Прорив", коштує на експорт 5 мільйонів доларів.

У березні 2023 року представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних сил України Андрій Рудик зазначив, що в танку використано західну електроніку і через санкції щодо Росії було знижено їх виробництво.

Станом на березень 2023 року ЗС РФ втратили в Україні щонайменше 15 одиниць Т-90М - йдеться про ті випадки, які мають беззаперечні докази у вигляді фото- та відеофіксації.

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