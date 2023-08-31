Міни були знешкоджені саперами.

Сапери зі складу підрозділів, що діють на Запорізькому напрямку, знешкодили 5 російських протипіхотних мін на шляху представників місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, які прямували на ротацію.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він показав відео одного з етапів сьогоднішньої ротації представників.

В ньому об’єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку продемонстрував, як на завершальних 500 метрах до Кам’янського мосту, де зазвичай відбувається ротація місії МАГАТЕ, було знайдено 5 мін. У відео зазначається, що цей коридор погоджений і цих мін не мало бути на дорозі.

Також показана робота саперів, які знешкоджують міни. Після цього під’їхали дві машини ООН. В прес-центрі зазначають, що російська сторона пройшла по непідконтрольній Україні українській території приблизно півтора кілометри, аналогічно тому як проходила наша сторона зі свого боку, коли попереду сапери. При цьому не було жодної детонації.

"Це говорить про те, що Україна дотримується міжнародних стандартів і ділянка, яка призначена для обміну міжнародними експертами не закидується мінами. Чого не скажеш про Росію. П’ять мін ми сьогодні знешкодили протягом останніх пів години на останній ділянці в 100-150 метрів, яка межує з підірваним мостом", - зазначають в прес-центрі.

ЗАЕС під окупацією: останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗАЕС була окупована Росієюу березні 2022 року і з того часу вона перебуває на межі катастрофи, окупанти мінують станцію. На ЗАЕС перебуває місія МАГАТЕ, яка проходить час від часу ротацію.

23 липня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика електростанції. Також вони натрапили на міни 3 серпня.

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