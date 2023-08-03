Українським саперам вдалося їх знешкодити.

На шляху слідування експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької атомної електростанції виявили дві протипіхотні міни, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"Сьогодні зранку нашим саперам вдалося виявити дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

Міни було знешкоджено, що дозволило гарантувати безпеку експертів.

Загроза теракту на ЗАЕС - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, у червні українська розвідка повідомила, що російські окупанти замінувала охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції.

Українська влада попереджала, що РФ може влаштувати провокацію на станції. За даними ЗСУ, загарбники розмістили на даху двох енергоблоків схожі на вибухові пристрої предмети.

23 липня експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції. Зокрема, було помічено кілька мін, розташованих в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром майданчика. Міни знаходилися в забороненій зоні, куди не має доступу обслуговуючий персонал станції, вони були спрямовані "в сторону" від майданчика. На внутрішньому периметрі проммайданчика мін не було.

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