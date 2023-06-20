Вони замінували охолоджувач станції, що може спричинити значні проблеми.

Російські окупаційні війська додатково замінували Запорізьку атомну електростанцію.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що росіяни зробили найстрашніше - вони замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС.

"Найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, шляхом підриву, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - попередив Буданов.

Як нагадав очільник ГУР, через підрив росіянами Каховської ГЕС, було зруйновано нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

"Катастрофа вже відбулась. Ця штучна техногенна катастрофа здійснена свідомо Російською Федерацією... Певна загроза існує. Перш за все, Запорізька атомна електростанція як знаходилась, так і знаходиться, під тимчасовим контролем окупаційних військ. Правда в тому, що знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ до охолоджувачів, які працюють на ЗАЕС" - пояснив він.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Російські війська окупували Запорізьку атомну електростанцію та місто-супутник Енергодар ще на початку повномасштабного вторгнення. Вони ще раніше відкрито заявляли, що замінували ЗАЕС.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня інтервенти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, через що затопило десятки населених пунктів.

Однак це була не єдина проблема - з Каховського водосховища надходила також вода, яку використовували для охолодження реактора ЗАЕС. Якщо у ставку-охолоджувачі не буде достатньої кількості води, на атомній електростанції може трапитися аварія.

Мешканців Енергодара перший заступник мера закликав бути готовими до того, що на об'єкті у будь-який момент ситуація може стати неконтрольованою.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін попередив, що на Запорізькій атомній електростанції зараз перебувають представники "Росатома" та російські військові. Від окупантів можна очікувати що завгодно.

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