Людей, які не мають російські паспорти, прямо з дому забирають до катівень.

Стали відомі подробиці щодо ситуації на Запорізькій атомній станції, окупованій російськими військовими. Як повідомив на брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" мер Енергодару Дмитро Орлов, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну на станції працювало 11 тис. робітників, зараз - до 3 тис. осіб. Орлов запевняє, що багато цих людей не підписали контракти з "компанією" від "Росатому". Йдеться про критичний персонал, який замінити просто неможливо.

За словами Орлова, таких працівників намагаються примусити підписувати контракти з окупантами та отримувати паспорти Російської Федерації. Зокрема, примусова паспортизація там триває другий місяць та наразі вона досягла своєрідного апогею.

"Окупанти ходять по квартирах, людей, які не мають російських документів, забирають до катівень. Можливо, це через їхнє (окупантів - УНІАН) невдале становище на фронті. Вони розуміють, що ЗСУ поруч, місцеві мешканці це розуміють та чекають на визволення, особливо - працівники станції, яких примушують порушувати ядерну та радіаційну безпеку…", - розповів Орлов.

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За його даними, на ЗАЕС зараз залишаються близько 1 тис. окупантів, є броньована техніка, а периметр станції та узбережжя колишнього Каховського водосховища заміновані.

За словами представника проекту "Слідство.інфо" Юлії Хімерік, медійникам вдалося знайти факти викрадання та катування людей, які не хочуть співпрацювати з окупантами. "Росіяни влаштували катівні в будівлях поліції. Катують людей електрошокерами, ножами. За те, що люди не хочуть підписувати контракти з фейковою компанією "Росатому". Можуть забрати просто на вулиці. Одному чоловіку вже чотири рази ламали пальці. Жінці, що працює на атомній станції, заблокували картку-перепустку, а ії рідних, що теж працювали на станції, вкрали ще минулого року. І вона досі не знає, що з ними", - каже Хімерік.

За її словами, директором ЗАЕС загарбники призначили Юрія Чернійчука, який раніше обіймав посаду заступника головного інженера. Після захоплення станції він погодився очолити створену на її базі "експлуатуючу організацію", підпорядковану "Росатому".

Розслідувачам вдалося дізнатися, що російські військові, які наразі перебувають на ЗАЕС, переважно "кадирівці".

"Зараз в місті дислокується ОМОН "Ахмат-1" Росгвардії Чеченської республіки, який патрулює місто. Цей підрозділ був створений у вересні 2022 року, його очолює Аліхан Шавхалов з позивним "Легіон". Також в Енергодарі був підрозділ "Ахмат-Грозний" під керівництвом Анзора Бісаєва, який причетний до викрадення підлітка в Київській області", - розповіла Хімерік.

Вона вважає, що російські військові дуже добре укріпилися в Енергодарі та безпосередньо на ЗАЕС, і не збираються звідти йти так, як, наприклад, із Херсона. "Перед відходом, вони, щонайменше, здійснять терористичний акт. Нам точно знадобиться допомога МАГАТЕ та світу…", - сказала журналістка.

Ситуація на Запорізькій АЕС - головне

ЗАЕС російські військові захопили 4 березня 2022 року. Вже неодноразово наголошувалось, що некомпетентний персонал станції наражає весь світ на ядерну катастрофу. Україна багато разів заявляла, що безпеку може гарантувати лише її повернення під контроль України та МАГАТЕ. Відомо, що окупанти замінувала дахи корпусів реакторів.

Нагадаємо, влітку 2022 року СБУ встановила особу воєнного злочинця з РФ, який чинив звірства проти мирного населення під час тимчасової окупації селища Бабинці Бучанського району на Київщині. За даними слідства, зловмисник - командир мобільного загону особливого призначення Росгвардії у Чеченській республіці "Ахмат" - Бісаєв Анзор Саладієвич, який входив до найближчого оточення Кадирова.

Разом з підлеглими він вдерся в один із приватних будинків та викрав підлітка. Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, окупанти вимагали від нього інформацію про розташування ЗСУ. Потім посадили хлопця у броньований автомобіль, де продовжували знущання.

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