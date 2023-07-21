Андрій Юсов зазначив, що окупантам дали наказ у всьому звинувачувати Україну.

Росіяни ще не відмовилися від теракту на тимчасово окупованій Запорізької атомної електростанції. Цей сценарій просто відклали.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, розвідка попереджає українців, як тільки окупанти вдаються до провокацій або готуються до них. Він вказав, що після підриву дамби Каховської ГЕС росіяни займалися мінуванням об'єктів на ЗАЕС, тому що розглядали сценарій підготовки теракту на станції.

"Цей сценарій розглядається, але відкладений трошки в сторону. І паралельно тривають інші речі", - зазначив Юсов в ефірі телемарафону.

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За його словами, російським окупантам розповідають про нібито "атаки українців, які готуються до захоплення станції" і так званих "ДРГ", а також вони отримали наказ в будь-яких інцидентах звинувачувати Україну.

"Роботи з мінування вже були проведені. І це та загроза, яка залишається. Інша справа - це прийняття рішення про те, що там може відбуватися", - підсумував Юсов.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Росіяни захопили ЗАЕС 4 березня 2022 року, а їх некомпетентний персонал наражає весь світ на ядерну катастрофу. Україна неодноразово заявляла, що безпеку станції може гарантувати лише її повернення під контроль Києва та МАГАТЕ.

Станом на 14 липня 2023 року на станції перебувало близько 500 окупантів, а також військова техніка та боєприпаси. Крім того, Росія замінувала дахи корпусів реакторів.

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