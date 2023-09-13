Сили оборони України здобули частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області та Кліщіївки Донецької області.

Російські загарбники зазнали значних втрат в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у зведенні.

Зокрема, протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.

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За даними Генштабу, в районі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки.

"В свою чергу Сили оборони України в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці", - сказано у зведенні.

Також, в районі відповідальності ОСУВ "Таврія" українські захисники стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Крім того, всі атаки ворога в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій наші воїни мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області", - наголошується у зведенні.

Разом з тим, в районі відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищуючи логістику, місця дислокації і вогневі позиції ворожих підрозділів.

Окрім того, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині росіяни наразі зосередилися на пошуках слабких місць в обороні ЗСУ. Відтак, ворог переключив свої зусилля на район Новоселівки.

Водночас, українські бійці продовжують наступ під Бахмутом та мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

За прогнозами експертів, українцям у 2023 році не варто очікувати завершення війни з Російською Федерацією. Навіть в 2024 році можливо почнеться завершальний етап, але війна не закінчиться.

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