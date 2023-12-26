Повідомлялося, що бійці нібито їхали додому.

У понеділок, 25 грудня, в мережі поширили інформацію про загибель 108 українських військовослужбовців біля Авдіївки. У Генеральному штабі Збройних сил України спростовують це.

Ввечері політолог Віталій Бала написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що понад 100 військових однієї з бригад відпустили на тиждень додому, на різдвяні свята. Бійці нібито тягнули жереб. "Всі, хто витягнув жереб сіли в автобуси і поїхали, але не доїхали, сім'ям прийде горе", - написав він.

Згодом у Генштабі опублікували офіційну заяву, в якій назвали цю інформацію фейком, а також закликали дотримуватися інформаційної гігієни.

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"Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній з бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва - фейк", - написали вони у Telegram.

Ситуація на фронті: останні новини

За останню добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень з російськими загарбниками, які зараз атакують майже по всій лінії фронту. Окупанти зосереджуються на Лиманському та Авдіївському напрямках, а також намагаються вибити ЗСУ з плацдармів на лівому березі Дніпра.

Вчора росіяни заявляли про нібито захоплення Мар'їнки Донецької оббласті, однак у Силах оборони Таврійського напрямку кажуть, що бої за місто тривають.

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