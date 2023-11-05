Внаслідок атаки росіян загинуло щонайменше 20 українських воїнів.

Російські загарбники оприлюднили відео удару "Іскандером" по місцю нагородження офіцерів 128-ї гірничо-штурмової бригади Закарпатської області.

Ролик з'явився у рашистських пабліках. На кадрах видно, що локацію фіксував безпілотник, який і передав координати для завдання ракетного удару.

Внаслідок цинічної атаки загинули щонайменше 20 українських військовослужбовців. В Україні розпочато розслідування трагедії.

У Закарпатській області оголосили три дні жалоби за загиблими воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Від 6 листопада на території регіону будуть приспущені державні прапори.

"Війна забирає найкращих. У районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128-ї ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів", – повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Загибель воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі - що відомо

3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Внаслідок атаки загинули військовослужбовці, а також поранені цивільні громадяни. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України.

Водночас у повідомленні не уточнюється, про яку саме кількість загиблих та поранених військових та цивільних ідеться.

Міністр оборони України Рустем Умеров офіційно підтвердив загибель військових із 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на Запоріжжі внаслідок удару РФ і пообіцяв покарати всіх винних у цій трагедії.

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