Поранення різного ступеню важкості отримали й місцеві мешканці.

3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Внаслідок атаки загинули військовослужбовці.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України. У СтратКомі зазначили, що 3 листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.

"Зокрема, вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці", – йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що наразі триває з’ясування обставин. ЗСУ висловлюють співчуття кожній родині, чиїх рідних забрала російська агресія.

Водночас у повідомленні не уточнюється, про яку саме кількість загиблих та поранених військових та цивільних ідеться.

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