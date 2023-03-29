Двоє з них втекли з частини, їх оголосили в розшук.

Російських окупантів із загону "Шторм", які поскаржилися на загороджувальні загони, тепер допитує російська військова прокуратура.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, російських військовослужбовців вивезли з села Водяне в окупований Донецьк. Родичі окупантів розповіли журналістам, що після знятого відео приїхала російська прокуратура, почалися "серйозні розбірки". Двоє людей, які знялися на відео, втекли, їх оголосили в розшук.

"До них в розташування приїжджали і генерали зі скандалами, з криками. У прокуратурі їх допитували. Решту хлопців в ували відпустили, але вчора відкликали, там буде ще перевірка московська", - сказали вони.

Відео дня

За словами родичів, з частини втекли Микола Раков з Калінінграда і чоловік на прізвище Юмін з Санкт-Петербурга. За даними журналістів, також на відео є незаконно мобілізовані з "ДНР", які безуспішно подавали рапорти про звільнення за віком.

Окупанти поскаржилися Путіну на загороджувальні загони: деталі

25 березня в мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники із загону "Шторм" скаржаться, що їх під загрозою вбивства закрили в окопах у селі Водяне.

За їх словами, російське керівництво наказало гнати їх на міномети, кулемети і танки. Вони втратили 22 людини, ще 34 - отримали поранення.

OSINT-дослідники ідентифікували деяких з них - виявилося, що до Путіна звернулися не звичайні мобілізовані, а "ідейні люмпени", які брали участь не лише у війні проти України.

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