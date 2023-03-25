Російській солдати загону "Шторм" кажуть, що ЗСУ залишили від них під Водяним лише "залишки".

Російській окупанти записали чергове відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна та пожалілися на значні втрати в особовому складі та "загрозу вбивства своїми ж".

Про це заявили солдати із загону "Шторм", яких кинуло на передову під Водяне Донецької області власне "злочинне" командування. У ролику російські мобілізовані солдати благають Путіна про допомогу.

"У ході штурмів було виявлено, що досить важко було вести наступ на цій ділянці, оскільки у противника були абсолютно пристріляні всі точки. У результаті, наше керівництво прийняло рішення гнати нас на міномети, кулемети, танки. Ми сиділи під відкритим вогнем мінометів", - скаржаться окупанти.

Відео дня

Вони зазначають, що від початку штатна кількість загону складала 161 особу, тепер, від нього залишилися лише "залишки".

"Зазнали величезних втрат 34 особи - трьохсоті (поранені), 22 особи - двісті ("вантаж двісті" - вбиті). Командир роти наш загинув", - констатували вони Путіну.

Серед окупантів немає згоди, вони постійно ниють про свої біди Путіну

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно скаржаться своєму політичному лідеру Володимиру Путіну на дії своїх командирів у надії, що він хоч якось відреагує на їхні "страждання".

Нещодавно вони звернулися до Путіна через дії бойовиків "ДНР", заявивши, що вони виконують функцію загороджувальних загонів й зовсім не турбується про життя звичайних російських солдатів.

Очевидно, що згоди у лавах російської армії - немає. Сьогодні ЗСУ показали цікаве відео, в якому російські загони втікають після прильоту по своєму бойовому товаришу на полі бою.

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