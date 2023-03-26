Штурмовики скаржились, що "злочинне командування" кинуло їх на "міномети, кулемети й танки" ЗСУ .

OSINT-дослідники ідентифікували частину російської штурмової групи "Шторм", який напередодні звернувся до Путіна щодо великих втрат серед окупантів і проблему загороджувальних загонів.

На опублікованому відео штурмовики скаржились, що "злочинне командування" кинуло їх на "міномети, кулемети й танки" ЗСУ під Водяне Донецької області. "Ми сиділи під відкритим вогнем мінометів", – розповідали бойовики на камеру.

Експерт з OSINT Іраклі Комахідзе зауважив, що йдеться не про простих "чмобіків", а про "ідейних люмпенів", багато з них мають бойовий досвід не тільки у війні проти України, а й брали участь у локальних війнах Північного Кавказу. Дехто з місцевих сепаратистів, який взяв до рук зброю проти українців ще у 2014-му.

Відео дня

Серед окупантів на відео – уродженці Архангельська, Красноярська, Калінінграда, а також Макіївки, Горлівки і Донецька. Зокрема, "кривоносий" мешканець Архангельської області Сергій Молданов 1983 року народження, інший – мешканець Калінінграда Микола Раков 1975 року народження, який любив позувати з прапором СРСР.

Третій з них – колаборант – служить у загарбницьких війська з 2014 року, можливо, з Макіївки. Він часто фотографувався з озброєними колаборантами ще до повномасштабної війни.

Ще один штурмовик – Віталій Кіосі 1987 року народження, уродженець Макіївки, яка зараз у тимчасовій окупації. Експерт відшував його контакти, а також контакти дружини.

Війна в Україні – російські втрати

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 169 890 окупантів, з них 720 – за 24 березня. Знищено вже 3580 танків, через що російське командування вже змушене знімати стару радянську техніку з п’єдесталів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Щомісячно Путін втрачає до 25 тисяч солдатів, проте цього місяця експерти очікують рекорд щодо російських втрат, зокрема через безглузді "м’ясозакидання" українських позицій.

На Куп’янсько-Лиманському напрямку "мінуснули" ще щонайменше 48 російських терористів, 88 поранили, а одного взяли в полон.

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