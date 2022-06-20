На білоруському кордоні українські воїни посилено укріплюються, дізналися журналісти.

Кордон України з Білоруссю 24 години на добу та без вихідних обороняють бійці Збройних сил нашої країни, серед яких є колишні адвокати, будівельники та вчителі.

Захисники нашої держави посилено укріплюються на випадок того, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко таки зважиться на вторгнення в Україну, йдеться у сюжеті ТСН.

"…Колишні вчителі, адвокати і будівельники опановують військове ремесло і чекають наказу. Про наміри окупантів знають, тому дивляться за кордоном як із землі, так і з неба… Вже немолоді, за 40, з хорошими професіями - тепер ці чоловіки зі зброєю у руках захищають північні кордони…", - йдеться у сюжеті.

Журналісти дізналися, що білоруські та російські військові постійно пересуваються на тому боці кордону, влаштовуючи чи імітуючи навчання, проте ракетні установки розвернуті в бік України.

"…Безпілотники літають, нас попереджають, де наші, де не наші",- розповів український військовослужбовець з позивним "Адвокат".

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Супротивник, зокрема, вдерся на нашу землю з території Білорусі, також українську військову та цивільну інфраструктуру обстрілювали з озброєння, яке знаходиться у цій країні.

Керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак говорив, що імовірність масштабної участі білоруської армії у війні Росії проти України не є дуже високою, оскільки білоруси не підтримують участь своєї країни у протистоянні.

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