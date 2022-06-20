Єрмак визнав, що Білорусь вже бере участь у війні.

Білорусь бере участь у російській війні проти України, оскільки з її території стартували перші ракети й рушили окупаційні війська.

Про це заявив виданню LB.ua керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, участі армії Білорусі у війні проти України не підтримує народ республіки.

"Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але імовірність масштабної участі у війні білоруської армії не є дуже високою саме через настрої народу Білорусі", - пояснив Єрмак.

Він також оцінив перспективи притягнення до відповідальності білоруського диктатора Олександра Лукашенка за співучасть у війні.

"Дуже тонка ситуація. Сьогодні в санкційному пакеті вони йдуть разом з росіянами. Безумовно, при визначенні втрат і компенсаційних моментів ми будемо брати це до уваги і використовувати. Але також стратегічно важливо, що Білорусь не бере активної участі у війні", - наголосив він.

Загроза вторгнення Білорусі

На початку червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.

16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.