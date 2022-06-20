Білорусь бере участь у російській війні проти України, оскільки з її території стартували перші ракети й рушили окупаційні війська.
Про це заявив виданню LB.ua керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, участі армії Білорусі у війні проти України не підтримує народ республіки.
"Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але імовірність масштабної участі у війні білоруської армії не є дуже високою саме через настрої народу Білорусі", - пояснив Єрмак.
Він також оцінив перспективи притягнення до відповідальності білоруського диктатора Олександра Лукашенка за співучасть у війні.
"Дуже тонка ситуація. Сьогодні в санкційному пакеті вони йдуть разом з росіянами. Безумовно, при визначенні втрат і компенсаційних моментів ми будемо брати це до уваги і використовувати. Але також стратегічно важливо, що Білорусь не бере активної участі у війні", - наголосив він.
Загроза вторгнення Білорусі
На початку червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.
16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.
17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.