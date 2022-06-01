У Гомельській області Білорусі у червні-липні заплановані "мобілізаційні навчання" з військовими комісаріатами.
Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00.
Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні заходів бойової підготовки.
"У червні-липні поточного року заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами в Гомельській області. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь", - розповіли у Генштабі.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію.
Війська супротивника, зокрема, наступали й з Білорусі. Українські населені пункти також не раз обстрілювали з білоруської території.
Наприкінці травня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках збільшилась кількість заходів бойової підготовки білоруських військ.
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