Армія Білорусі зосередила зусилля на веденні розвідки, зазначив Генштаб ЗСУ.

У Гомельській області Білорусі у червні-липні заплановані "мобілізаційні навчання" з військовими комісаріатами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні заходів бойової підготовки.

"У червні-липні поточного року заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами в Гомельській області. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію.

Війська супротивника, зокрема, наступали й з Білорусі. Українські населені пункти також не раз обстрілювали з білоруської території.

Наприкінці травня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках збільшилась кількість заходів бойової підготовки білоруських військ.

Вас також можуть зацікавити новини: