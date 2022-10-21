Білорусів закликали не дозволити втягнути себе в брудну війну Росії проти України.

Збройні Сили України опублікували відеозвернення до населення та особового складу Збройних сил Республіки Білорусь із закликом не дозволити керівництву країни втягнути їх у брудну війну Росії проти українського народу.

Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ в Facebook.

"Збройні Сили України звертаються до білоруського народу! Століттями наші народи пов'язувала дружба і добросусідські відносини, багато разів у нашій історії ми боролися проти спільних ворогів, завжди підтримували один одного. Сьогодні ваше керівництво готується приєднатися до російської збройної агресії проти України, збирається залучити білоруський народ у брудну війну", – йдеться у відеозверненні.

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Відзначається, що під виглядом перевірок у Білорусі розпочалася прихована мобілізація громадян для комплектування спільного з Росією угруповання військ на кордонах з Україною. При цьому, військові акцентували, що Україна не становить загрозу для Білорусі.

"З 24 лютого територія вашої держави використовується для нанесення ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по території України. Через територію Білорусі здійснювався наступ на Київ. Україна досі не відповіла на цю агресію. Дружбу між нашими народами ми цінуємо вище, ніж відповідь на злочинні дії вашого керівництва. У своїх виступах Лукашенко говорить про неіснуючі військові загрози і про готовність до превентивних дій", – наголосили в ЗСУ.

Лукашенко намагається прикрити можливу участь Збройних сил Республіки Білорусь у війні проти України так званим "спільним угрупуванням", адже наказ наступати отримає саме воно, а не сама армія Білорусі.

"Навіть якщо білоруські військовослужбовці відмовляться воювати проти братнього українського народу, російська частина спільного угруповання може потягнути їх за собою. Якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, ми відповімо. Відповімо так само жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України, з використанням всього арсеналу озброєнь, із нанесенням ударів по військових об'єктах на території вашої країни", – додали у зверненні.

В Україні цього не хочуть, тому Генштаб ЗСУ звернувся до білорусів напряму.

"Ми закликаємо всіх громадян Білорусі не виконувати накази вашого керівництва про вступ у війну проти України, які є злочинними згідно з Конституцією Республіки Білорусь і нормами міжнародного права. Ми закликаємо вас не розділяти відповідальність за військові злочини вже скоєні російською армією в Україні. Ми закликаємо вас не ховати ваших синів, чоловіків, батьків, братів, які загинули за амбіції і страх Путіна і Лукашенка втратити свою владу", – заявили в ЗСУ.

У зверненні зазначили, що військові злочинці в будь-якому разі опиняться на лаві підсудних.

"Імперії руйнуються, залишаються народи, звичайні люди, які можуть бути друзями, а можуть – ворогами. Як буде, залежить не від Лукашенка і Путіна, а від кожного з вас. Якщо вас якимось чином змусять перетнути український кордон зі зброєю в руках, не застосовуйте свою зброю. Зупиніться, опустіть стволи вниз і почекайте представників Збройних Сил України. У цьому випадку ніхто по вас стріляти не буде. Бог і правда з Україною, а вам потрібно зробити правильний вибір. Ми впевнені, що ви його зробите", – резюмували в ЗСУ.

Війна в Україні: роль Білорусі

З початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь стала плацдармом для російської армії. Саме звідти починався наступ на північні регіони нашої країни і завдаються ракетні удари по українських містах.

Останнім часом активність ворога на українсько-білоруському кордоні зросла. При цьому, в британській розвідці вважають, що нове вторгнення в Україну з території Білорусі зараз малоймовірне. Росія навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування в необхідній кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні.

Раніше журналісти проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем і дійшли висновку, що там за останній місяць відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська і нова техніка.

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