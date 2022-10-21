У розвідці зазначили, що білоруська армія, скоріш за все, зберігає мінімальну спроможність здійснювати комплексні операції.

Нове вторгнення до України з території Білорусі наразі малоймовірне у зв’язку з формуванням там спільного з РФ угруповання військ.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії щодо перебігу війни в Україні.

У звіті нагадується, що в середині жовтня Олександр Лукашенко анонсував розгортання угруповання чисельнісю до 70 тис. білоруських і до 15 тис. російських військ, а згодом Мінськ опублікував відео з прибуттям російських військових.

Відео дня

"Втім, станом на зараз малоймовірно, що Росія вже перекинула до Білорусі значну кількість додаткових військ", – зазначили в британській розвідці.

"РФ навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування у такій кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні. Білоруська армія, скоріш за все, зберігає мінімальну спроможність здійснювати комплексні операції", – пояснили у розвідці.

"Тож ці оголошення можуть бути спробою продемонструвати російсько-білоруську єдність та переконати Україну відтягти більше сил на оборону північних кордонів", – припускається в звіті.

Можливий новий наступ з боку Білорусі

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі, звідки рушили перші танки окупантів на північ України.

В даний час російські військові використовують повітряний простір і територію Білорусі для нанесення ракетних ударів по українських містах.

14 жовтня видання "Наша ніва" повідомило, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин.

А журналісти "Радіо Свобода" проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під Гомелем і дійшли висновку, що за останній місяць туди активно прибувають російські війська та нова техніка.

20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що загроза наступу з території Білорусі залишається.

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