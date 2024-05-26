Два засекречені українські звіти показують, що деякі види високоточної зброї США вразливі до радіоелектронної боротьби, що є елементом останніх невдач України на полі бою.

Деякі високоточні озброєння американського виробництва, які постачаються в Україну, виявилися неефективними на полі бою, а їх точність значно погіршилася через російські перешкоди.

Як пише The New York Times з посиланням на дані двох конфіденційних українських звітів, ці снаряди показали гарні результати, коли вперше були введені на поле бою, але втратили ефективність, коли росіяни адаптували свій захист. Проблема змусила українських військових припинити використання деякого озброєння.

Західна зброя втрачає ефективність

Вперше про нееффективність західної зброї написало видання The Washington Post. Йшлося про 155-міліметровий керований артилерійський снаряд Excalibur та наземну бомбу малого діаметра (GLSDB). У розпорядженні NYT опинилися два секретні звіти щодо цієї проблеми.

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Україна стала полігоном для випробування зброї, яка раніше не використовувалася проти такого складного, високотехнологічного ворога, як Росія. Ефективність американської та російської зброї, як оборонної, так і наступальної, ретельно контролюється Пентагоном і НАТО, а також Росією та Китаєм, що має значні наслідки для майбутньої зброї.

Українські командири кажуть, що швидше за все, частина західної зброї, яку вони отримали, вийшла з ладу ціною життів.

Росія розгорнула системи радіоелектронної боротьби навколо статичних цілей, таких як штаби та командні центри, які можуть бути цілями української високоточної зброї.

"Системи створюють таку кількість перешкод, що заглушають сигнал GPS, який керує програмним забезпеченням націлювання Excalibur", - сказав Томас Вітінґтон, науковий співробітник лондонського Королівського інституту об’єднаних служб та фахівець із радіоелектронної боротьби.

Дані у звітах підтверджують коментарі українських військових офіційних осіб останніх місяців, у тому числі колишнього главкома Валерія Залужного, який заявив, що деякі західні снаряди забезпечили Україні значну перевагу над російськими силами, але лише на короткий період часу.

Генерал Залужний назвав снаряд Екскалібур яскравим прикладом західної зброї, яка втратила ефективність через те, що її система націлювання використовує GPS, яка особливо чутлива до російських перешкод.

Українські офіційні особи та військові аналітики описали схожі проблеми зі спільним комплектом боєприпасів для прямого нападу під назвою JDAM та снарядами, які використовуються з HIMARS, обидва з яких покладаються на GPS.

Високоточні боєприпаси з більшою дальністю дії GLSDB вироблені спільно Boeing і шведською компанією Saab. Вони також зазнали перешкод через російську радіоелектронну боротьбу. Українські війська припинили розгортання GLSDB на полі бою, повідомив Андрій Загороднюк, керівник київської дослідницької організації "Центр оборонних стратегій".

Електронна війна прогресує

Офіційний представник прес-служби Міністерства оборони США, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що з лютого 2022 року США поставила в Україну понад 7000 високоточних 155-міліметрових снарядів.

"Ми добре усвідомлюємо загрозу електронної війни, яку Росія створює в Україні, і що ця загроза постійно розвивається. Як наслідок, ми тісно співпрацюємо з Україною разом із партнерами з оборонної промисловості, щоб постійно оцінювати та надавати швидкі рішення для цих загроз, а також допомагати Україні залишатися ефективною в дуже складному середовищі РЕБ. Це включає в себе здатність доставляти високоточні боєприпаси на поле бою", - написав чиновник.

Україна почала дослідження через серйозність невдач прицілювання. Важливо, щоб українські військові надавали відгук західним партнерам про ефективність їхньої зброї проти такої складної військової сили, як Росія.

Дослідники зібрали дані про використання майже 3000 снарядів Excalibur, які були випущені з грудня 2022 року по серпень 2023 року з поставлених США гаубиць M777 на лінії фронту в Херсоні, Харкові та Бахмуті.

Звіти показали, що частка підтверджених успішних ударів впала в період з січня по серпень 2023 року з найвищого рівня в 55% до найнижчого в 7% у липні та 6% у серпні. За словами одного з джерел, у певний момент лише один з 19 снарядів Екскалібура влучив у ціль. За підрахунками звіту, ціна успішного удару зросла до 1,9 мільйона доларів у серпні 2023 року з 300 000 доларів у січні попереднього року.

Командири українських артилерійських підрозділів підтвердили, що снаряди Екскалібур виявилися дуже точними при ураженні цілей, коли були вперше запущені в 2022 році.

"У нас є деякі проблеми з точністю", - сказав командир артилерійського підрозділу 45-ї бригади з позивним "Музикант".

Американські гаубиці М777, якими користувався екіпаж "Музиканта", були високо оцінені за їхні можливості. Але його підрозділ припинив використання снарядів Екскалібур на початку 2023 року через їхню неефективність. Натомість вони стріляли некерованими артилерійськими снарядами, які є менш точними та потребують більшої кількості боєприпасів для ураження цілі.

Інший командир, який з міркувань безпеки назвав лише своє ім’я, Олег, сказав, що інколи отримував інше озброєння, зокрема снаряди з лазерним наведенням, на які Росія менше впливає.

Російські РЕБ можна обманути

Системи зброї часто втрачають ефективність під час інтенсивної війни, оскільки противники знаходять нові способи протистояти їм.

За словами військових аналітиків, найефективнішим контрзаходом для боротьби з глушінням сигналу GPS є просто усунення джерела перешкод. Українські війська зосередилися на знищенні стаціонарних російських радарів та іншого обладнання для постановки перешкод, зокрема у Криму, що потім дозволило їм вразити такі цілі, як командні пункти та склади постачання глибоко в тилу ворога.

На ближчій відстані як російська, так і українська армії використовують мобільні РЕБ, щоб відбивати безпілотники, які використовують GPS для наведення на ціль.

Але російське глушіння не є досконалим, сказав Майкл Бонерт, інженер RAND, який спеціалізується на радіоелектронній боротьбі у ВМС США. Контрзаходи можуть включати прості прийоми, як-от зміна часу та місця, звідки запускаються боєприпаси. Системи навігації, які спираються на лазери або карти місцевості, уникають проблеми перешкод GPS. Західні постачальники також розробили програмні патчі для деяких снарядів для підвищення стійкості.

"Ви завжди можете знайти спосіб досягти чогось", - сказав Бонерт.

Він зазначив, що Excalibur був розроблений у 1990-х роках, коли GPS був у зародковому стані, а технологія радіоелектронної боротьби не була настільки складною, як зараз.

"У тих старших є фундаментальні труднощі. Кращу зброю треба було дати раніше", - сказав він.

Деніел Патт, старший науковий співробітник Інституту Гудзона, вашингтонської дослідницької організації, попередив, що досвід з Excalibur в Україні є прикладом того, як кращі системи озброєння можуть бути обмежені через відсутність адаптивності програмного забезпечення, і закликав Міністерство оборони розвивати культуру інновацій та гнучкості, щоб мати можливість швидко адаптуватися.

"Життєвий цикл радіо в Україні становить лише близько трьох місяців, перш ніж його потрібно буде перепрограмувати або замінити, оскільки росіяни оптимізують свою електронну війну проти нього. Пікова ефективність нової системи зброї досягається лише приблизно за два тижні до появи контрзаходів", - написав Патт.

Проблеми із західною зброєю, яку отримала Україна

Як писав УНІАН, компанії Boeing, яка розробила Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), знадобляться "‎місяці"‎, щоб виправити недоліки цієї зброї, які зробили її малоефективною. Основна проблема криється в навігаційній системі GLSDB, яка виявилась вразливою для російського РЕБу.

Цікаво, що раніше серед головних переваг GLSDB західні експерти називали "‎стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби".

Інші проблеми з використанням Ground Launched Small Diameter Bomb були пов'язані з досить великою вимогливістю та загальною неопрацьованістю зброї.

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