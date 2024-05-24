Росіяни глушать все, що орієнтується за GPS. А це більшість західної "високоточки".

Значна частина американських високоточних боєприпасів виявилася вразливою для перешкод російських систем радіоелектронної боротьби. Після різкого падіння їхньої ефективності ЗСУ припинили використання певних типів західного озброєння, пише The Washington Post.

Причини проблем

Як розповіли журналістам високопоставлені українські військові, вразливими для перешкод є снаряди, в яких наведення на ціль здійснюється за допомогою супутникової системи глобального позиціонування – GPS.

Ці високоточні види зброї добре себе показували на початку війни, але з часом росіяни знайшли їм протидію. Тепер деякі види зброї, які раніше вважалися потужними інструментами, більше не дають переваги.

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"Я не кажу, що раніше це нікого не хвилювало, але тепер вони (американці) починають хвилюватися. Оскільки ми ділимося інформацією з нашими партнерами, а наші партнери діляться з нами, росіяни, безумовно, також діляться з Китаєм", — сказав один високопоставлений український військовий.

Яка зброя втратила ефективність

Наприклад, рівень успішних влучань високоточних снарядів Excalibur, які відстрілюються з артилерії калібру 155 мм, різко впав протягом кількох місяців — до менш ніж 10%. Після цього ЗСУ були змушені відмовитися від використання цих боєприпасів – ще минулого року. Вже півроку ці снаряди не постачаються в Україну.

Аналогічні проблеми виникли з високоточними бомбами JDAM, які скидаються з літака. Вже за кілька тижнів після появи на фронті їхня точність різко впала, і бомби почали промахуватися інколи на сотні метрів від цілі. Однак в даному випадку виробник зміг внести удосконалення, і зараз Україна продовжує використовувати ці бомби.

Бомби малого діаметру із наземним запуском (GLSDB) теж виявилися неефективними. Зараз американці працюють над новими налаштуваннями, перш ніж надати їх знову.

Не уникнули сумної долі і високточні реактивні снаряди М30/М31, які запускаються вже легендарними установками HIMARS та M270. Вони потужно себе показали протягом першого року війни, знищивши чимало російських складів боєприпасів і командних пунктів.

Але на другий рік "все закінчилося: росіяни розгорнули радіоелектронну боротьбу, відключили супутникові сигнали, і HIMARS став абсолютно неефективним. Ця неефективність призвела до того, що дуже дорогі снаряди все частіше використовувалися для ураження менш пріоритетних цілей", — сказав високопоставлений український військовий.

В січні українське військове командування закликало західних партнерів надати альтернативу: касетні боєприпаси М26, які також можна запускати з цих реактивних систем залпового вогню. Ці низькотехнологічні некеровані ракети стійкі до створення перешкод, а касетні суббоєприпаси можуть вражати цілі на великій території, навіть якщо постріл буде неточним.

Зазначається, що Київ досі вважає свої ракети HIMARS ефективними, але російські глушилки можуть призвести до того, що вони промахнуться по цілі на 15 метрів і більше.

"Коли це, наприклад, понтонний міст… але там 10 метрів відхилення, він (снаряд) потрапляє у воду", – сказав український чиновник, з яким говорили автори публікації.

Зброя, яка зберегла ефективність

Разом з тим деяка американська зброя, яку використовують літаки, бомба малого діаметру GBU-39, виявилася стійкою до глушіння. Згідно з оцінкою, майже 90% скинутих бомб вразили ціль. Ці бомби з’явилися у ЗСУ в листопаді.

GBU-39 також був адаптований для наземного використання в системах HIMARS. Ця розробка, за словами представників Пентагону, збільшить радіус дії реактивної артилерії.

Українці також досягли успіху з наданими США тактичними ракетними системами ATACMS, які мають радіус дії до 300 км. Вони виявилися стійкими до радіоперешкод, але можуть бути перехоплені комплексами протиповітряної оборони.

Високопоставлені українські військові сказали, що крилаті ракети повітряного запуску Storm Shadow, надані Великобританією, виявилися менш вразливими до російських перешкод, оскільки вони покладаються не лише на GPS, а й на дві інші навігаційні системи, включаючи внутрішню карту, яка відповідає місцевості запланованої траєкторії польоту. Тим не менш, російська ППО досягла певних успіхів у їх перехопленні.

За словами українських чиновників, вони очікують, що зброя, ефективна на полі бою сьогодні, так само втратить ефективність протягом року.

"Росіяни навчаться з цим боротися. Так працює гонка озброєнь", – сказав український чиновник.

Проблеми із західною зброєю, яку отримала Україна

Як писав УНІАН, компанії Boeing, яка розробила Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), знадобляться "‎місяці"‎, щоб виправити недоліки цієї зброї, які зробили її малоефективною. Основна проблема криється в навігаційній системі GLSDB, яка виявилась вразливою для російського РЕБу.

Цікаво, що раніше серед головних переваг GLSDB західні експерти називали "‎стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби".

Інші проблеми з використанням Ground Launched Small Diameter Bomb були пов'язані з досить великою вимогливістю та загальною неопрацьованістю зброї.

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