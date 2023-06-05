Колеги нагадують про Івана Плачкова, бо саме сьогодні - Міжнародний день захисту довкілля, яке інспектор люто боронив від браконьєрів.

Під Бахмутом у травні зник військовослужбовець, інспектор національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) Іван Плачков.

Про це повідомив співробітник заповідника, доктор біологічних наук Іван Русєв. Адміністрація "Тузлівських лиманів" нагадує про Плачкова саме зараз, бо сьогодні - Міжнародний день охорони довкілля, яке інспектор обожнював та люто захищав від браконьєрів.

"Кляті орки руйнують все на своєму шляху, але 5 червня, в Міжнародний день довкілля, під час війни потрібно в котрий раз замислитися, як знищити орків, зберегти та відновити (після дій загарбників – УНІАН) унікальну природу", - акцентує вчений.

За його словами, Плачков дуже любив "Тузлівські лимани", відважно охороняв природну спадщину.

"Мені довелося з ним бути в різних рейдах по боротьбі з браконьєрами і він завжди гідно стояв на стражі держави, охороняючи наше спільне надбання. В цій жорстокої війні кожного дня гинуть і зникають люди, страждає дика природа, яка є основою нашого життя і за яку так міцно боровся Ваня Плачков", - розповів Русєв.

Вчений нагадав, як у 2020 році інспектор протистояв групі браконьєрів, які стріляли птахів, в тому числі червонокнижних. Тоді, намагаючись втекти озброєний зловмисник на автівці збив Плачкова, який намагався його затримати. Браконьєр їхав разом з інспектором, який опинився на капоті машини. Як зазначає Русів, спільними зусиллями порушників затримали.

Всесвітній день охорони довкілля - міжнародний день ООН

11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН надійшло звернення, яке підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням довкілля: "Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами".

У 1972 році у Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція із захисту довкілля, на якій були присутні повноважні представники 113 держав. Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня охорони довкілля 5 червня.

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