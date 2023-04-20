На фронті, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув соліст балету Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислав Янчишин.
Про це повідомляють колеги артиста в соціальних мережах. Зокрема, відомий театральний режисер Євген Лавренчук заявив, що сьогодні дізнався жахливу новину.
"Війна вбила Ростислава Янчишина, соліста балету Одеської опери. Вічна посмішка, світлий погляд – так тебе запам'ятають колеги... Тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря. Вічна і світла пам'ять Герою! Краса не вмирає!" – написав режисер в Facebook.
Також він оприлюднив фото загиблого.
Загибель військових на фронті
17 квітня на війні з окупантами загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Його загибель офіційно підтвердили у 68-мій окремій єгерській бригаді (ОЄБр) ім. Олекси Довбуша.
Своє життя, захищаючи Україну, віддав 45-річний доброволець з Польщі Міхал Журек. Він був командиром взводу інтернаціонального легіону Збройних сил України. Відомо, що Журек отримав важке поранення в Бахмуті Донецької області. Він помер у лікарні в Дніпрі 25 березня.
У боях за Бахмут загинув 19-річний студент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Іван Рибитва. Він допомагав евакуювати пораненого товариша, коли потрапив під ворожий снайперський вогонь.