Про загиблого кажуть, що він був світлою людиною, яка завжди посміхалася.

На фронті, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув соліст балету Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислав Янчишин.

Про це повідомляють колеги артиста в соціальних мережах. Зокрема, відомий театральний режисер Євген Лавренчук заявив, що сьогодні дізнався жахливу новину.

"Війна вбила Ростислава Янчишина, соліста балету Одеської опери. Вічна посмішка, світлий погляд – так тебе запам'ятають колеги... Тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря. Вічна і світла пам'ять Герою! Краса не вмирає!" – написав режисер в Facebook.

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Також він оприлюднив фото загиблого.

Загибель військових на фронті

17 квітня на війні з окупантами загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Його загибель офіційно підтвердили у 68-мій окремій єгерській бригаді (ОЄБр) ім. Олекси Довбуша.

Своє життя, захищаючи Україну, віддав 45-річний доброволець з Польщі Міхал Журек. Він був командиром взводу інтернаціонального легіону Збройних сил України. Відомо, що Журек отримав важке поранення в Бахмуті Донецької області. Він помер у лікарні в Дніпрі 25 березня.

У боях за Бахмут загинув 19-річний студент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Іван Рибитва. Він допомагав евакуювати пораненого товариша, коли потрапив під ворожий снайперський вогонь.

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