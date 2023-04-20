На фронті загинув Ростилав Янчишин / фото facebook.com/eugenelavrenchuk.official

На фронті, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув соліст балету Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислав Янчишин.

Про це повідомляють колеги артиста в соціальних мережах.  Зокрема, відомий театральний режисер Євген Лавренчук заявив, що сьогодні дізнався жахливу новину.

"Війна вбила Ростислава Янчишина, соліста балету Одеської опери. Вічна посмішка, світлий погляд – так тебе запам'ятають колеги... Тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря. Вічна і світла пам'ять Герою! Краса не вмирає!" – написав режисер в Facebook

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Також він оприлюднив фото загиблого. 

Ростислав Янчишин загинув на війні з окупантами / фото facebook.com/eugenelavrenchuk.official

Загибель військових на фронті

17 квітня на війні з окупантами загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Його загибель офіційно підтвердили у 68-мій окремій єгерській бригаді (ОЄБр) ім. Олекси Довбуша.

Своє життя, захищаючи Україну, віддав 45-річний доброволець з Польщі Міхал Журек. Він був командиром взводу інтернаціонального легіону Збройних сил України. Відомо, що Журек отримав важке поранення в Бахмуті Донецької області. Він помер у лікарні в Дніпрі 25 березня.

У боях за Бахмут загинув 19-річний студент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Іван Рибитва. Він допомагав евакуювати пораненого товариша, коли потрапив під ворожий снайперський вогонь.

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