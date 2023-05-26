У Єдиному реєстрі зниклих безвісти військових та цивільних осіб наразі більше 23 тис прізвищ, з них близько 8 тис вже знайдені.

З числа зниклих безвісти цивільних українців живими знаходять 90%.

Таку цифру озвучив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко на брифінгу, інформуючи про розшук цивільних українців, які були внесені до Єдиного реєстру зниклих безвісти. Відповідаючи на запитання, чи були випадки, коли довго шукали людину, а потів виявилось, що вона кудись виїхала з України, він сказав:

"90% таких випадків. Вона чи була депортована і не виходила на зв’язок, чи ми знаходили її за кордоном в Європі, чи в Росії. Дуже великий відсоток того, що ми розшукуємо людину, думаємо, що вона загинула, а вона знаходилась. Це якраз стосується цивільних. Там високий відсоток знаходження".

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За інформацією Котенка, у Єдиний реєстр безвісти зниклих за особливих обставин наразі внесено інформацію про 23 тис 700 людей, які рахуються зниклими безвісти. Туди внесені і цивільні, і військові.

"Це всі хто звертаються. Якщо людина повертається додому, то напроти прізвища в Реєстрі безвісти зниклих ставиться познака "Знайдений", він залишається при цьому в Реєстрі", - уточнив уповноважений.

Він пояснив, що таким чином Україна матиме інформацію загалом про всю кількість людей, які були зниклими безвісти за особливих обставин за весь період війни. "З 23 700, внесених до Реєстру, розшукано вже більше 8 тис", - повідомив він.

За інформацією Котенка, з числа звільнених вчора з полону 106 захисників, були заяви від 98 сімей з цього списку про зникнення рідних. "Тобто на 90% кого звільняють – це ті люди, які звертаються до нас, в Офіс уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти… 70 – ми взагалі не розуміли, де вони знаходяться. Для рідних був приємний сюрприз, що вони повернулися додому", - зазначив він.

Уповноважний запевнив, що завдяки тому, що спеціальні пошукові групи працюють на лінії фронту, є інформація про кількість наших бійців, взятих у полон та вбитих: "Коли нам якийсь Пригожин розказує, що він вбив 20 тис… Ми всі тіла підбираємо кожного дня і я знаю цифру, скільки загинуло наших хлопців. Більшість з них всеж потрапляє до полону. Ми розраховуєм, що якомога швидше вони повернуться додому".

За його словами, пошукові групи йдуть практично за основними групами військових, які йдуть в наступ, щоб можна було забрати тіла і перевезти у морг. "Ми це робмо дуже швидко, бо буває, що територія нами звільнена, а потім знову стає сірою", - пояснив він.

Котенко також повідомив, що у Єдиному реєстрі нема зниклих бійців іноземного легіну, які воюють на боці України, але вони внесені до іншого списку.

"Щоб попасти в Єдиний реєстр потрібно написати заяву про зникнення людини. Я знаю, що хлопці, які воюють за нас в Іноземному легіоні, такі заяви не пишуть. Це не означає, що держава не фіксує. У мене як Уповноваженого є база даних, в якій ми фіксуємо усіх людей, з легіону також, які пропали безвісти і не виходять на зв’язок. Ми співпрацюємо з усіма посольствами країн тих, хто пропав безвісти. У нас є звернення із посольств, і коли ми розуміємо, що відбувається і де знаходяться тіла, ми робимо все для того, щоб тіла були повернуті на підконтрольну Україні територію. Потім передаємо посольствам для поховання в інших державах", - прокоменутвав він.

Якщо говорити загалом по Реєстру, то за даними Котенка, живими знаходять десь 60-65% з тих, кого розшукують.

Розшук безвісти зниклих в Україні

Як відомо, на початку травня в Україні запрацював Єдиний реєстр безвісти зниклих за особих обставин осіб. Реєстр розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Нещодавно стало відомо, що лише за місяць не деокупованих територіях трьох областей виявили 50 тіл людей, яких вважали зниклими.

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