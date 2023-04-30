За його словами, у всьому винне російське командування, яке не надало його бойовикам належної кількості снарядів.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин несподівано заявив, що у його найманців з'явилися проблеми в Бахмуті.

Коментуючи ситуацію в місті, Пригожин заявив, що територіальний успіх найманців у Бахмуті мінімальний, а втрати - величезні.

"Просунулися на 100-150 метрів. Від противника в Бахмуті залишилося 2,98 квадратних кілометрів території міста", – сказав ватажок ПВК.

Втім, нібито через снарядний голод на полі бою "мінусують" сотні "вагнерівців". Останній раз під час атаки бойовики захопили 100 метрів території, але ЗСУ ліквідували 94 особи.

Пригожин звинувачує у втратах командування ЗС РФ, яке не забезпечило озброєнням його найманців.

"Їх мало бути вп'ятеро менше, якби нам вистачало снарядів", – заявив Пригожин.

"Вагнер" зникає - що відомо

Нещодавно засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раптово оголосив, що його найманці скоро перестануть існувати в якості організації.

"Ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується і ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати. Ми увійдемо в історію, нічого страшного, так буває", - заявив він.

Згодом стало відомо, що Пригожин боїться контратак Сил оборони у Бахмуті. Ба більше, він пригрозив вивести своїх найманців з міста, якщо командування РФ не надасть йому більше боєприпасів.

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