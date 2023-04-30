Він почав переконувати, що окупаційні війська не готові до відбиття атак українців.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин боїться контратак Сил оборони у Бахмуті. Ба більше, він пригрозив вивести своїх найманців з міста, якщо командування РФ не надасть йому більше боєприпасів.

Про це заявили фахівці Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті. За словами аналітиків, Пригожин продовжує спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України.

На його переконання, український контрнаступ може розпочатися до 15 травня. Водночас командування РФ взагалі не готується до відбиття атак.

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"Пригожин пригрозив вивести війська "Вагнера" з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів найманцям "Вагнера", - зазначають аналітики.

Ці погрози, вважають аналітики, свідчать про те, що Пригожин побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута є вразливими для контратак". В одному з інтерв'ю російському пропагандисту Пригожин заявив, що найманці "Вагнера" продовжать воювати в Бахмуті, але будуть змушені "організовано відступити або залишитися і загинути", якщо ситуація не покращиться.

Окремо Пригожин згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна – нібито вони разом планували затримку просування українських сил у Бахмуті.

"Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно об’єднатися із Суровікіним, оскільки нинішній начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов втрачає прихильність Путіна", – зазначається у звіті.

Пригожин у паніці через Бахмут

На початку березня з'явилися дані про те, що сили ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, на які Москва поставила "ставку" для захоплення українського Бахмута, сильно виснажені.

Проблеми найманців також визнав сам Пригожин. Нещодавно, коментуючи проблеми бойовиків з постачанням, він заявив, що ПВК взагалі незабаром зникне.

Разом з тим ЗСУ залишаються в місті і налаштовані рішуче. Начальник прес-служби 10-ї гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба раніше заявив, що росіянам готують "сюрприз".

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