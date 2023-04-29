Засновник компанії найманців після незручної паузи зазначив, що "так буває".

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раптово оголосив, що його найманці скоро перестануть існувати в якості організації.

"Сумний" прогноз для своїх бойовиків колишній кухар російського лідера Володимира Путіна зробив, коментуючи питання дефіциту снарядів на війні в Україні, з яким стикаються окупанти.

"Ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується і ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати. Ми увійдемо в історію, нічого страшного, так буває", - заявив він.

Пригожин "програв" битву за Бахмут й готує РФ до поразки

Нагадаємо, що найманці ПВК "Вагнер" вже кілька місяців застрягли в районі Бахмута (Донецька область) в спробі взяти над містом повний контроль. Найманці втратили там безліч елітних підрозділів й за словами колишнього радника ОП Олексія Арестовича, фактично знищили свій "кістяк" під Бахмутом.

На тлі відповідних невдач засновник організації Євген Пригожин не тільки став віддавати своїм бойовикам більш жорсткі накази. Приміром, не брати полонених. Але і продумав план про те, як РФ "переживе" програш війни в Україні.

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