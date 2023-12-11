Обох зловмисників було захоплено під час жорстоких боєзіткнень під Авдіївкою та Роботиним у жовтні цього року.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які вступили до окупаційних угруповань РФ та воювали проти Сил оборони на сході та півдні України.

Як повідомив прес-центр СБУ, обидва фігуранти добровільно вступили до складу бойових підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії.

В спецслужбі поінформували, що після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора вони брали активну участь у боях у Донецькій та Запорізькій областях. Зазначається, що обох зловмисників було захоплено під час жорстоких боєзіткнень під Авдіївкою та Роботиним у жовтні цього року.

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"За даними військової контррозвідки СБУ, один із затриманих входив до групи терориста Безлера, де обіймав "посаду" кулеметника. Після 24 лютого 2022 року він разом з російськими військами захоплював Волноваху та Верхньоторецьке на Донеччині. За це очільник місцевої окупаційної адміністрації Пушилін вручив підрозділу фігуранта так званий "орден республіки". Згодом угруповання бойовика перекинули в район Красногорівки для штурму позицій українських захисників, які обороняють Авдіївку", - йдеться у повідомленні.

Інший зрадник, як заявили в СБУ, – мешканець тимчасово окупованого Криму. 1 серпня цього року він підписав контракт з Міноборони РФ і приєднався до лав "кадирівського" полку 42-ї мотострілецької дивізії країни-агресора.

"У рядах цього підрозділу він штурмував Маріуполь, а після захоплення міста брав участь у проведенні так званих "зачисток" проти учасників руху опору. Потім його на місяць відправили на військові навчання загарбників у тимчасово окупованому Бердянську. Після проходження "курсів" бойовика відрядили в район селища Роботине для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ на південному фронті", - зазначили в спецслужбі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Справа Дьогтя - що відомо про військовий злочин

Довічне позбавлення волі заочно отримав російський капітан Дмитро Дьоготь, який причетний до масових вбивств цивільного населення в Україні.

Так, перебуваючи на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії, він брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині.

У період тимчасової окупації громади Дьоготь командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів. У ході таких "рейдів" окупанти викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. При цьому військовий посадовець власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних.

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