Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які вступили до окупаційних угруповань РФ та воювали проти Сил оборони на сході та півдні України.
Як повідомив прес-центр СБУ, обидва фігуранти добровільно вступили до складу бойових підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії.
В спецслужбі поінформували, що після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора вони брали активну участь у боях у Донецькій та Запорізькій областях. Зазначається, що обох зловмисників було захоплено під час жорстоких боєзіткнень під Авдіївкою та Роботиним у жовтні цього року.
"За даними військової контррозвідки СБУ, один із затриманих входив до групи терориста Безлера, де обіймав "посаду" кулеметника. Після 24 лютого 2022 року він разом з російськими військами захоплював Волноваху та Верхньоторецьке на Донеччині. За це очільник місцевої окупаційної адміністрації Пушилін вручив підрозділу фігуранта так званий "орден республіки". Згодом угруповання бойовика перекинули в район Красногорівки для штурму позицій українських захисників, які обороняють Авдіївку", - йдеться у повідомленні.
Інший зрадник, як заявили в СБУ, – мешканець тимчасово окупованого Криму. 1 серпня цього року він підписав контракт з Міноборони РФ і приєднався до лав "кадирівського" полку 42-ї мотострілецької дивізії країни-агресора.
"У рядах цього підрозділу він штурмував Маріуполь, а після захоплення міста брав участь у проведенні так званих "зачисток" проти учасників руху опору. Потім його на місяць відправили на військові навчання загарбників у тимчасово окупованому Бердянську. Після проходження "курсів" бойовика відрядили в район селища Роботине для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ на південному фронті", - зазначили в спецслужбі.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Справа Дьогтя - що відомо про військовий злочин
Довічне позбавлення волі заочно отримав російський капітан Дмитро Дьоготь, який причетний до масових вбивств цивільного населення в Україні.
Так, перебуваючи на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії, він брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині.
У період тимчасової окупації громади Дьоготь командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів. У ході таких "рейдів" окупанти викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. При цьому військовий посадовець власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних.