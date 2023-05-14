Пошкоджено дачні будинки, а також травмовано щонайменше двох людей.

В Офісі президента показали наслідки нічної атаки російських терористів на Тернопіль. Як зазначив в Telegram очільник Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни били по місту, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення.

"Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Наразі відомо про двох постраждалих. Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення. Росіяни - це закомплексовані терористи", - зазначив Єрмак.

На кадрах видно, що внаслідок російської атаки постраждали дачні будинки.

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Атака на Тернопіль

Ввечері суботи по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Згодом стало відомо про "приліт" у промислову зону Тернополя.

Пізніше стало відомо, що внаслідок цієї атаки серед тернополян були постраждалі - двоє людей отримали опіки та осколкові поранення. Влада заявила, що приліт припав на комерційні склади.

Цього росіянам виявилося мало, тому рано вранці в неділю Росія завдала ракетного удару по Тернопільській області. Пошкоджено дачні будинки та торговельні об'єкти.

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