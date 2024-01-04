Урядовий проект закону про мобілізацію планують докладно розглядати в комітеті з нацбезпеки протягом найближчих трьох днів, поділився нардеп.

Мобілізація в Україні може бути посилена. Засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де розглядався законопроект про мобілізацію, за присутності головнокомандувача Збройних сил України, начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптала, міністра оборони України Рустема Умєрова, проходило в закритому режимі.

Про це повідомила заступник голови цього комітету Мар’яна Безугла у Facebook. "Умєров, Залужний і Шаптала прийшли на засідання та доповіли під час розгляду законопроекту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби. Заслуховування їх в закритому форматі тривало близько 2,5 годин", - зазначає вона.

Народний депутат України Олексій Гончаренко написав у Telegram, що Залужний та Умеров наголосили на комітеті, що посилення мобілізації - це об’єктивна складова війни, бо якщо не буде посилення, то нікому буде боронити державу. Гончаренко зазначає, що вони заявили про готовність доопрацьовувати законопроект та вносити зміни, "в тому числі прибирати антиконституційні положення".

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Нардеп зазначає, що загалом урядовий законопроект про мобілізацію планують докладно розглядати в комітеті з нацбезпеки протягом найближчих трьох днів.

"8 січня спливає термін подання альтернативних законопроектів, після цього комітет з нацбезпеки має прийняти рішення, що він рекомендує Раді. Він може рекомендувати відхилити всі законопроекти, прийняти один з них, або на їхній базі зробити новий комітетський законопроект і запропонувати Раді в першому читанні прийняти його", - пише Гончаренко.

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ЯК повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів до Верховної Ради законопроект про вдосконалення мобілізаційних заходів. Зокрема, він пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років, скасувати поняття "обмеженої придатності" до військової служби, а також містить жорсткі обмеження для ухильників. Передбачено удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Олексій Гончаренко подав до Ради альтернативний законопроект про мобілізацію зі певними правками щодо термінів "демобілізації", де передбачено, що її варто проводити через 18 місяців від початку служби (Кабмін пропонував через 36 місяців).

Нардеп також пропонує надати право на звільнення від мобілізації особам з 3 групою інвалідності (не лише 1 та 2) та зробити відстрочку від мобілізації для осіб з інвалідністю та здобувачів вищої освіти (наприклад, ті, хто мав ступінь бакалавра і вчиться на магістратурі).

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