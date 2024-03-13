Там зазначили, що в рамках мобілізації планують призвати 500 тис. чоловік.

Новий закон про мобілізацію покликаний оновити правову базу перед проведенням призову, однією з цілей якого є заміна 330 тис. військових, які наразі перебувають на полі бою.

Про це повідомили в Міноборони, пише Financial Times. Там зазначили, що в рамках мобілізації планується призвати 500 тис. чоловік. У Міноборони уточнили, що 170 тис. новобранців, які залишилися, замінюватимуть поранених і задовольнятимуть інші військові потреби залежно від ситуації на фронті.

Нагадаємо, закон про мобілізацію викликає багато суперечок. До першого проекту подано понад 4 тис. поправок.

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Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

Новий законопроєкт пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тис. поправок до законопроєкту. Як уточнив депутат Федір Веніславський, багато поправок стосується аспірантів і людей, які доглядають за інвалідами.

Очікується, що законопроєкт про мобілізацію буде розглянуто в другому читанні наприкінці місяця.

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