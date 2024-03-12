Згідно нового законопроекту, на облік ставитимуть одразу тих військовозобов'язаних, які пройшли військову підготовку.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. За новим законопроектом про мобілізацію військовозобов'язаних можуть призвати до армії з 25 років, проте фактично і з 18. Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

Він наголосив, що згідно нового законопроекту, передбачена можливість мобілізувати осіб з 18 років.

Відомо, що відповідно до ч. 1 ст. 15. ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" пропонується направляти для проходження базової військової служби громадян України чоловічої статі від 18 до 25 років. Вони можуть обирати рік проходження базової військової служби до того моменту, поки їм не настане 24 роки.

"Згідно з п. п. 1 ч. 1 ст. 37 - на облік беруть призовників віком до 25 років. Ви скажете: так тут же все гаразд, чого ти кіпішуєш? Але глянемо трохи далі й тоді побачимо, що підпунктом 2 на облік вже ставлять військовозобов'язаних: тих призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку", - зазначив Сімутін.

За словами адвоката, у разі ухвалення законопроекту, якщо чоловік, до прикладу, у 18-24 років був призовником, пройшов базову підготовку, то він автоматично стає військовозобов'язаним та може бути мобілізованим.

Мобілізація в Україні - останні новини

Бойова медикиня та морська піхотинка Ярина Чорногуз заявила, що не проти ідеї щодо обов'язкової мобілізації жінок в Україні. За її словами, це мають бути жінки, які відповідально ставитимуться до своїх обов'язків.

"Я велика прихильниця мобілізації жінок. Більше того, я вважаю, що у нас має бути з жорстким відбором створений жіночий бойовий підрозділ. Це не обов'язково батальйон, почати з роти, якщо це дійсно запрацює - маштабувати. Я вважаю, що жінки також мають підлягати обов'язковій мобілізації, відповідно до потреб армії", - зазначила вона.

Також очільник Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомляв, що в Раді до кінця березня зареєструють законопроект про економічне бронювання.

"Про те, що є якби дві моделі. Одна модель - це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель - це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій", - сказав нардеп.

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