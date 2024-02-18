За словами міністра юстиції, за ґратами перебувають тисячі громадян, які готові захищати свою державу.

Якщо давати ув'язненим зброю буде ризиковано, то можна "дати лопату". Про це в ефірі телемарафону сказав міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, нині за ґратами перебувають тисячі громадян, які готові захищати свою державу.

Як сказав Малюська, аналіз того, чи безпечні вони для несення військової служби, не займе багато часу, адже всі в'язні вже проходили тестування на визначення ризику вчинення повторних злочинів.

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"Мені складно уявити, яку небезпеку в лавах ЗСУ становитимуть ті, хто був засуджений за порушення правил ПДР, коли наслідки були неумисними, або ті, хто вчинив корупційне порушення. Вони убивати з автомата своїх побратимів точно не будуть. Але й варто розуміти, що в армії зараз - це не тільки захищати батьківщину зі зброєю в руках, а це й будувати різні речі. Ризиковано давати автомат - давайте дамо лопату", - зазначив Малюська.

Мобілізація в Україні - останні новини

7 лютого Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію. "За" проголосували 243 народних депутати при необхідних 226.

В оновленому законопроекті прописано звільнення від військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи. Також пропонується знизити призовний вік до 25 років, скасувати строкову службу та запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного.

Згодом в оборонному комітеті ВР озвучили суми нових грошових виплат мобілізованим.

За словами члена комітету Романа Костенка, той, хто підписує контракт, залежно від звання може отримати зарплату від 3 до 5 тисяч доларів на місяць.

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