Профінансувати такий проект цілком реально, зазначив нардеп.

Міноборони та керівництво Збройних сил України готові підтримати законопроект №11012 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби", який передбачає низку доплат і пільг для військових.

"Інформуємо, що за результатами опрацювання у Міністерстві оборони України проєкт закону підтримується із зауваженнями та пропозиціями, що додаються", - сказав в коментарі "Укрінформу" секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

За його словами, зауваження та пропозиції від Міноборони до законопроекту є, але вони більше технічні. Натомість в листі від головнокомандувача ЗСУ йдеться про те, що законопроєкт "підтримується Збройними силами України без зауважень".

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Крім того, Костенко зазначив, що профінансувати з державного бюджету реалізацію цього законопроєкту "цілком реально". Законопроект передбачає встановлення виплат за знищення чи захоплення ворожої техніки.

Наприклад, за ворожий танк пропонують встановити виплату в межах 200-370 тисяч гривень, САУ/РСЗВ - 200-370 тисяч гривень, БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему - 30-100 тисяч гривень, інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі - 10-30 тисяч гривень, ЗРК - 200-370 тисяч гривень, радіолокаційні системи засобів ППО - 200-370 тисяч гривень, засіб контрбатарейної боротьби - 30-150 тисяч гривень, засіб РЕБ - 30-150 тисяч гривень, БПЛА розвідувального типу - 30-100 тисяч гривень, БПЛА ударного типу - 30-100 тисяч гривень, крилату та балістичну ракету - 100 тисяч гривень, військовий літак - 500 тисяч гривень, військовий гвинтокрил - 300 тисяч гривень, комплекс дальнього візуального спостереження - 30 тисяч гривень, військовий корабель - 300-500 тисяч гривень, засоби радіоелектронної розвідки - 30-100 тисяч гривень.

Крім того, планується встановити одноразову грошову винагороду тим військовим, як з початку повномасштабного вторгнення уклали чи продовжили контракт терміном від трьох років чи до закінчення воєнного стану.

Зокрема, солдатам - 120 тисяч гривень, сержантам і старшинам - 160 тисяч гривень, офіцерам - 200 тисяч гривень. Натомість для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами або станом здоровʼя, але виявив бажання продовжити служити, пропонується встановити щомісячну додаткову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень.

Що відомо про законопроект 11012

Документ, зокрема, передбачає підвищення зарплатні військовим до 200 000 грн. Це стосуватиметься тільки тих військовослужбовців, які понад два роки знаходяться "на нулі".

За інформацією члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрія Здебського, цей законопроект буде розглянуто, ймовірно, після проекту закону про мобілізацію.

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