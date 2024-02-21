Зарплату можуть підняти до 200 тисяч гривень.

Частині українських військових можуть підвищити зарплату. Їхній оклад планують збільшити до 200 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін у своєму телеграм-каналі. За його словами, йдеться про військовослужбовців, які перебувають на передовій уже два рокиї.

"Сьогодні під час вечірньої зустрічі Президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень", – написав він.

Іншої інформації щодо можливого підвищення зарплат військовим наразі немає.

Виплати військовим в Україні

1 лютого 2023 в Україні ухвалили зміни, відповідно до яких всі військові, які перебували в тилу, мали надбавку до зарплати у розмірі 30 тисяч гривень, а ті, хто були безпосередньо на фронті, отримували по 100 тисяч гривень. Проте згодом у Кабміні ухвалили нові зміни.

Відтак, у 2024 році зарплата мобілізованих, які перебувають на фронті, але не залучені до боїв, становитиме 30 тисяч гривень. По 50 тисяч отримуватимуть військові, залучені до виконання спеціальних завдань вздовж лінії бойового зіткнення.

Виплати по 100 тисяч гривень передбачені тим військовослужбовцям, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях.

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