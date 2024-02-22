В парламенті кажуть, що виникає питання щодо того, де взяти ці гроші.

Законопроект №11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після проекту закону про мобілізацію. Про це в коментарі LIGA.net повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський.

"Є законопроект про мотивацію Романа Костенка. Він є у нас в комітеті. Документ для того, щоб мотивувати людей, які будуть на першій лінії, щоб отримували достойну заробітну платню – до 200 000 грн. Цей законопроект ми подали. Зараз він поки не розглядається, наразі – законопроект про мобілізацію. Ми будемо його розглядати, найімовірніше, після мобілізації", – сказав він.

Здебський заявив, що підтримує президента, але виникає питання щодо того, де взяти ці гроші.

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Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що наразі триває обговорення у робочих групах в Міністерстві фінансів. Джерела фінансування щодо всіх цих видатків будуть розглянуті міністерством, яка надасть пропозиції.

Зарплати військовим

Як повідомляв заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони Юрій Мисягін, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з членами фракції анонсував підвищення зарплатні військовим до 200 000 грн. Це стосуватиметься тільки тих, хто понад два роки на нулі. Але це ще не остаточне рішення.

Раніше УНІАН писав, що у Верховній Раді назвали цифри дефіциту бюджету Міноборони на 2024 рік. Тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 млрд грн.

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