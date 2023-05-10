Михайло Подоляк нагадав про загороджувальні загони з боку Росії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про проблеми в Бахмуті. Він вказав, що терористам залишається лише "чекати фіналу".

Він зазначив, що "вагнерівців" чекає один результат – ліквідація.

"Ідеальний "цугцванг Пригожина". Йти вперед не можна: знищать ЗСУ... Повернутися назад не можна: знищать загороджувальні загони Міноборони РФ ... Стояти на місці – просто знищать. Боєприпасів не дають. Що залишається? Бути офіційно визнаним терористичним угрупуванням. І чекати фіналу", - написав Подоляк у Twitter.

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Скарги Пригожина на ситуацію в Бахмуті - що відомо

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин описав вкрай сумне становище росіян на Бахмутському напрямку. Він заявив, що 72-а бригада "про*бала три квадратних кілометри", на якому у нього "загинуло близько 500 осіб". За його словами, рубежі не вдасться утримати, "якщо фронт посипиться".

9 травня ватажок ПВК "Вагнр" Євген Пригожин поставив ультиматум президенту РФ Володимиру Путіну, погрожуючи розкрити правду про ситуацію на фронті в Україні.

У свою чергу політолог і публіцист Андрій Піонтковський припустив, що незабаром можуть вбити ватажка ПВК "Вагнер", так званого "кухаря" кремлівського диктатора Пригожина, який націлився зайняти його місце.

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