Тепер пропагандисти звинувачують у всьому "неузгодженність дій" між російськими окупантами.

Російські пропагандисти намагаються виправдати втечу 72-ї бригади ЗС РФ з-під Бахмута і, у зв'язку з цим, розгром українськими військовими позицій "вагнерівців". Так, пропагандистка з рашистського пулу Анастасія Кашеварова видала в своїх соцмережах прикметний "інсайд", у якому у втечі 72-ї бригади опосередковано звинувачує вже самих "вагнерівців".

Тепер пропагандисти звинувачують у всьому "неузгодженність дій" між російськими окупантами. "Вагнер" нібито відійшов з того флангу через прорив в іншому місці, а 72-а бригада РФ цього нібито не знала. У підсумку ЗСУ просунулися на 3 км.

Пропагандистка обурена, що всієї правди їй не вдалося дізнатися, оскільки кожен котить бочку на опонента. Разом з тим вона підтверджує, що такі ситуації в лавах окупантів трапляються постійно. За її словами, у них немає єдиного командування, а сили не можуть домовитися один з одним.

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"Ми воювати нормально будемо? Або лінійку на фронт відправити, щоб вже раз і назавжди з'ясували у кого більший?" - істерить Кашеварова.

72-а бригада РФ втекла з-під Бахмута - головне

Напередодні ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин поскаржився на жалюгідне становище окупантів на Бахмутському напрямку. За його словами, 72-а бригада "про*рала три квадратних кілометри", на якому у нього "загинуло близько 500 осіб".

Він попередив, що рубежі не вдасться утримати, "якщо фронт посипиться".

3-тя окрема штурмова бригада підтвердила втечу окупантів, опублікувавши видовищні кадри розгрому позицій "вагнерівців". Тоді повідомлялося, що "за дві доби атакуючих дій на південно-західних околицях міста штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанти, ще 87 - на півдорозі до попередньо згаданих (ліквідація тривала, дані уточнювались). Серед усіх них були і вагнерівці.

Крім того, штурмовики ЗСУ заявили, що станом на 9 травня 2023 року у них вже було 5 полонених росіян. Окремої уваги заслуговує знищена російська техніка. Це кілька складів з БК ворога, міномети і не один БМП.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там росіяни провели 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут і Мар'їнка.

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