Пригожин згадав про контрнаступ ЗСУ, який "почнеться не по телевізору".

У розпал параду Перемоги глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував через свою прес-службу відео, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало його угрупованню обіцяні боєприпаси. У них зараз є всього 10% від запитуваного.

Також ватажок ПВК "Вагнер" розповідає, що один з підрозділів Міноборони РФ втік з Бахмута, залишивши 2-кілометрову позицію глибиною 500 м.

Він уточнив, що позиції залишила 72-а бригада Міноборони РФ. За його словами, російські військові залишили стратегічний плацдарм, де загинули близько 500 найманців ПВК Вагнера. "Вони просто взяли і драпонули", - сказав Пригожин.

Відео дня

Пригожин, звичайно ж, згадав про контрнаступ ЗСУ, який "почнеться не по телевізору". Він заявляє, що українські військові "рвуть фланги" на Бахмутському напрямку.

ПВК "Вагнер", за його словами, отримала бойове розпорядження про те, що відхід з позицій буде визнаний як зрада Батьківщині. Однак, каже він, у разі відсутності боєприпасів "вагнерівці" все одно підуть з позицій.

За його словами, якщо ПВК піде з позицій, то "українці прийдуть в Ростов". Він каже, що бійці "Факела" (ПВК "Газпрому") відмовляються виходити на позиції.

"У нас весь час крутяться інтриги. У нас Міністерство інтриг замість Міноборони. Тому армія біжить. Якби ПВК отримали все, що запитували, то вже давно сиділи б за Слов'янськом, Вугледаром, Краматорськом", - каже ватажок "вагнерівців".

Наостанок Пригожин заявив, що його найманці поки не підуть з Бахмута.

"Ми не підемо з Бахмута, будемо наполягати ще кілька днів. Пободаемся, а там розберемося. Якщо ми підемо з Бахмута, фронт посиплеться і "укропи" прийдуть до Москви", - додав він.

Ультиматум Путіну від Пригожина - деталі

Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин поставив ультиматум Путіну. В опублікованому відео він заявив, що якщо сьогодні до закінчення параду в Москві його не забезпечать боєприпасами, то він опублікує відео, де розповість реальну правду про плачевну ситуацію на фронті.

До цього Пригожин заявив, що через снарядний голод "вагнерівців" 10 травня виведуть з Бахмута. "Я виводжу підрозділи ПВК Вагнер з Бахмута, тому що при відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель", - заявив ватажок ПВК "Вагнера".