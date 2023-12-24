Ця ОМБр цілодобово працює на одному із найгарячіших напрямків.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу 53-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені князя Володимира Мономаха.

У повідомленні Залужного йдеться про те, що реактивна артилерія 53-ї ОМБр цілодобово працює на одному із найгарячіших напрямків, де військові тримають позиції: ведуть контрбатарейну боротьбу й наносять вогневе ураження по скупченню техніки та живої сили противника.

"У нас одна місія – зупинити ворога і вигнати його з нашої землі", – розповідають артилеристи 53-ї ОМБр ім. князя Володимира Мономаха.

"Ситуація складна, росіяни намагаються йти колонами та великою кількістю піхоти, але ми відбиваємо ворожі атаки усіма наявними засобами", - розповідає військовослужбовець 53-ї ОМБр Ігор.

Війна в Україні: новини

На Таврійському напрямку ворог за добу зазнав значних втрат у техніці та живій силі. Про це розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 800 російських окупантів, з початку війни втрати РФ у живій силі становлять вже 353 190 осіб.

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