На Таврійському напрямку ворог за добу зазнав значних втрат у техніці та живій силі. Про це розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 916 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - розповів Тарнавський.
Він зазначив, що загальні втрати окупантів склали 366 осіб. Також Знищено 32 одиниці військової техніки. Це, зокрема, 3 ББМ, 4 артсистеми, 18 БпЛА, 3 автомобілі, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів. Ще 18 одиниць техніки ворога пошкоджено.
Втрати окупантів
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 800 російських окупантів, з початку війни втрати РФ у живій силі становлять вже 353 190 осіб.
Протягом минулої доби, 23 грудня, на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Окупанти наступали одразу на шести напрямках, наші захисники відбили десятки спроб штурмів.