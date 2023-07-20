За його словами, ЗСУ знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це він повідомив у Telegram.

Він зазначив, що детально розповів Міллі про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

"Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни - Герої", - заявив головнокомандувач.

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Також, за словами Залужного, вони обговорили з Міллі питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів.

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За даними Генштабу, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках відбулось 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, ЗСУ успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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