Все через те, що Захід тягне з передачею Україні сучасної бойової авіації для підтримки наступаючих військ з повітря.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який раніше розкритикував західних військових, незадоволених повільним контрнаступом, також зазначив, що Україні було важливо на цьому етапі отримати сучасну авіацію.

В інтерв'ю The Washington Post Залужний підкреслив, що у будь-якій військовій доктрині, чи то НАТО, чи Росії, прописана підтримка наступаючих військ з повітря, але ЗСУ таку допомогу досі не надали. "А Україна, переходячи до наступальних операцій, якої доктрини повинна дотримуватися? НАТО? Російської Федерації? Або це вже не ваша справа?" - справедливо зауважив український Головнокомандувач.

Потім Залужний показав журналістам на своєму екрані в командному пункті активність західної і російської авіації біля кордонів України, підкресливши, що літаків країн НАТО набагато більше, поцікавишись, чому б Україні не передати хоча б третину цієї західної авіації.

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У матеріалі йдеться, що сучасний російський парк Су-35 має досконаліші радари і ракетну дальність, ніж старі українські МіГи.

Без ефективної підтримки авіації ЗСУ на землі стають легшою мішенню для окупантів. "Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся загрожувати всьому світу. Досить буде дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Тому що іншого шляху немає. Тому що противник використовує інше покоління авіації. Це якщо б ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами, і всі сказали б: "Ти що, збожеволів?" А з цим питанням: "Ніі, ні", - пояснив Залужний.

Контрнаступ ЗСУ та F-16 для України - головне

ЗСУ пішли в наступ на півдні та сході країни на початку червня. Щоправда, досі бої мали радше розвідувальний характер з метою "промацування" російської оборони і підготовки до головного удару.

Через мінні огорожі і те, що нерішучість Заходу щодо надання Україні далекобійного озброєння і танків дала можливість росіянам протягом великого часу добре окопатися, бійці ЗСУ часто просуваються вперед ціною власного життя.

Крім того, експерти і військові неодноразово наполягали, що без ефективної підтримки з повітря українські війська, вже оснащені західними БМП і танками, все ще залишаються вразливими для противника.

Водночас Росія перекинула до лінії фронту додатковий парк своєї бойової авіації, яку Генштаб ЗС РФ вже почав використовувати замість артилерії.

Країни Заходу тільки місяць тому затвердили "коаліцію" з надання Україні F-16, на чому Україна наполягала останні півроку. У кращому випадку ці літаки потраплять на фронт не раніше 2024 року.

Разом з тим Білий дім, попри конкретні "сигнали" провідних конгресменів, відмовляється відправляти Україні ракети ATACMS на 300 км, необхідні для звільнення Криму.

Через брак озброєння, в деяких випадках навіть відсутності паритету з ворогом в артилерії, ЗСУ просуваються фронтом повільно, що "непокоїть" західних аналітиків і військових, які бажали бачити швидший результат, як це було, наприклад, з Харківською операцією. У відповідь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав не робити з війни "шоу", підкресливши, що "кожен метр дається кров'ю".

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