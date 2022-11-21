Він подякував кожному десантнику за службу, за вірність військовій присязі.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав бійців десантно-штурмових військ з їхнім професійним святом - Днем ДШВ ЗСУ.

Відповідне відеозвернення він опублікував у своєму Телеграм-каналі та супроводив його потужним відео з роботою військових цього роду військ.

"Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації. Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу. Всі без винятку бригади наших Десантно-штурмових військ – легендарні", - звернувся Залужний.

Відео дня

Він подякував кожному десантнику за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника.

"Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас! Слава ДШВ! Слава Україні!" - такими словами головнокомандувач ЗСУ завершив своє відеозвернення.

День десантно-штурмових військ в Україні

21 листопада в Україні відзначають День десантно-штурмових військ, який припадає на День Архістратига Михаїла.

Свято було встановлено указом президента Петра Порошенка від 21 листопада 2017 року. У той же день в Україні свято вперше відзначили урочистою церемонією на Михайлівській площі у Києві, в ході якої тодішній президент й військове командування вручили нову символіку: багряний берет замість блакитного, штандарт командувача десантно-штурмових військ, прапор роду військ та було встановлено нову клятву.

23 травня 2018 року Порошенко підписав закон, яким було остаточно перейменовано десантні високомобільні війська у десантно-штурмові.

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